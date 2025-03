Geen asbest gevonden in deel van Arnhem waar rook naartoe waait

ARNHEM (ANP) - In het noorden van Arnhem, waar de rookwolken van de grote brand in het centrum naartoe waaien, is geen asbest aangetroffen. Dat meldt de gemeente na de controle van monsters.

De rook trekt richting het Willemsplein en Park Sonsbeek. Volgens de gemeente heeft de brand "geleid tot neerslag van verbrandingsresten in grote gedeeltes in Arnhem-Noord". Mensen kunnen die resten zelf opruimen. Grote brokstukken kunnen in de container, zwarte aanslag op de auto kan met een warm sopje worden weggehaald.