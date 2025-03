Schoof: Von der Leyen moet verder kunnen werken aan defensieplan

BRUSSEL (ANP) - Het is belangrijk dat de Europese Commissie de ruimte krijgt om haar defensieplannen uit te werken, zei premier Dick Schoof donderdag toen hij in Brussel aankwam voor een speciale Europese top. In de Tweede Kamer heeft een nipte meerderheid zich tegen de plannen gekeerd.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie presenteerde deze week een plan om 800 miljard euro te investeren in de Europese defensie. Dat moet mogelijk worden door Europese leningen en het oprekken van de begrotingsregels. Daar zijn PVV, NSC en BBB tegen.

Tijdens de top in Brussel wordt gesproken over twee zaken. Het versterken van de verdediging van Europa, daarvoor is het plan van Von der Leyen. Verder wordt gekeken naar hulp aan Oekraïne. Bij de top is ook president Volodymyr Zelensky aanwezig.

Nederland kijkt "positief en constructief" naar de voorstellen van Von der Leyen, liet Schoof weten. Hij zei verder dat Nederland geen gebruik zal maken van Europese leningen als die er komen. Hij benadrukte dat het niet gaat om eurobonds.