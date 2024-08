'Geen bewijs voor hack verkiezingen Venezuela'

WASHINGTON (ANP/AFP) - Volgens het Carter Center, dat de recente verkiezingen bijwoonde in Venezuela, is er geen bewijs dat het kiessysteem van het Zuid-Amerikaanse land doelwit was van een cyberaanval. Dat zegt het missiehoofd tegen persbureau AFP. De Amerikaanse organisatie bevestigt ook dat de oppositiekandidaat de zittende president Nicolás Maduro versloeg met meer dan 60 procent van de stemmen.

Op de verkiezingsavond riep de voorzitter van de Nationale Kiesraad (CNE) van Venezuela Maduro uit tot winnaar, zonder de precieze stemmentellingen van stembureaus vrij te geven. De reden die de regimegetrouwe voorzitter daarvoor opgaf was een cyberaanval tegen de CNE, door een buitenlandse mogendheid. Maduro sprak van een "criminele cyberfascistische staatsgreep".

"We hebben daar helemaal geen bewijs van", zei Jennie Lincoln, hoofd van de delegatie van het Carter Center, dat was uitgenodigd om de verkiezingen in Venezuela te monitoren. Gespecialiseerde cybersecuritybedrijven hebben volgens haar geen verdachte activiteit waargenomen. De transmissie van de stemgegevens gebeurt bovendien via klassieke telefoonlijnen en satelliettelefoons. "Dus dat gaat niet eens met de computer", aldus Lincoln.

Landen erkennen winst oppositie

De CNE bevestigde afgelopen vrijdag de overwinning van Maduro met 52 procent van de stemmen, nog steeds zonder de cijfers van de stembureaus openbaar te maken. De oppositie zegt op grond van eigen tellingen dat Edmundo González met 67 procent heeft gewonnen. Het Carter Center analyseerde die cijfers en kwam ook tot de conclusie dat González de rechtmatige winnaar is. Ook andere organisaties en universiteiten hebben dat bevestigd.

Meerdere landen, waaronder de VS en verschillende Latijns-Amerikaanse staten, hebben Edmundo González erkend als de winnaar en hebben Maduro opgeroepen om de precieze verkiezingscijfers openbaar te maken. De autoritaire Maduro heeft betogingen tegen zijn machtsgreep hard neergeslagen, met ruim 2000 mensen die gearresteerd zijn.

Er waren weinig betrouwbare internationale waarnemers in Venezuela om toe te zien op de eerlijkheid van de verkiezingen. Venezuela trok voorafgaand aan de stembusgang een uitnodiging aan de Europese Unie in om als waarnemer op te treden. Het Carter Center en de Verenigde Naties vaardigden wel enkele verkiezingsexperts af. Maar zij waren geen waarnemers en hadden slechts beperkte bevoegdheden.