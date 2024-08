Taylor Swift annuleert concerten om 'aanslag'

WENEN (ANP/RTR) - Taylor Swift heeft alle drie haar concerten in Wenen geannuleerd, nadat de politie een aanslagplan had verijdeld. De Oostenrijkse politie heeft twee verdachten opgepakt die banden zouden hebben met Islamitische Staat, schrijven Oostenrijkse media. Het eerste concert in de Oostenrijkse hoofdstad zou donderdag zijn.

Concertorganisator Barracuda Music schrijft op sociale media dat de autoriteiten hebben bevestigd dat er een plan was voor een terroristische aanslag en dat de optredens daarom niet doorgaan. "We hebben voor iedereens veiligheid geen andere keuze dan de drie geplande shows af te zeggen." Alle mensen met een kaartje krijgen volgens de organisatie binnen tien dagen hun geld teruggestort.

De bedreiging voor de veiligheid was zeer ernstig, zei de Oostenrijkse bondskanselier Karl Nehammer woensdag. "Dankzij de intensieve samenwerking van onze politie en de nieuw opgerichte inlichtingendienst DSN met buitenlandse diensten, werd de dreiging vroegtijdig geïdentificeerd, bestreden en een tragedie voorkomen", schreef Nehammer in een post op X.

De concerten van Taylor Swift zouden plaatsvinden in het Ernst Happel Stadion, waar zeker 55.000 mensen in kunnen.