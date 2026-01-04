ECONOMIE
Geen bussen meer in Utrecht om gladheid

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 19:49
UTRECHT (ANP) - Zowel in de stad als de provincie Utrecht blijven alle bussen de rest van de zondagavond stilstaan. "Door gladheid rijden er geen bussen meer. Trams blijven rijden", meldt U-OV, dat het bus-en tramvervoer in de provincie verzorgt. De vervoersbedrijven Transdev en Keolis zijn daar de uitvoerders van.
Door sneeuw en gladheid zijn er zondag op veel plaatsen problemen met bus- en treinverbindingen. Tussen Amersfoort en Ede-Wageningen kwam het treinverkeer zondagavond stil te liggen door een wisselstoring. "Vanwege de weersomstandigheden worden er geen vervangende bussen ingezet", voegde de NS eraan toe.
Op diverse trajecten rijden door storingen minder treinen, zoals op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam, Breda en Antwerpen en op de lijn van Eindhoven naar Heerlen.
