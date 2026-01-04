Letse premier: glasvezelkabel in Oostzee beschadigd

VILNIUS (ANP/RTR) - ‌Een glasvezelkabel van een particulier bedrijf is beschadigd in de Oostzee, laat de Letse premier Evika Silina weten. De omstandigheden van het incident worden onderzocht.

De kabel verbindt Litouwen en Letland, en het was niet direct duidelijk wat de oorzaak van het incident was, aldus het Litouwse Nationale Crisismanagementcentrum in een aparte verklaring.

De regio rond de Oostzee is in hoge staat van paraatheid na een reeks storingen aan stroomkabels, telecommunicatiekabels en gaspijpleidingen sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022. De NAVO heeft haar aanwezigheid in de regio versterkt met fregatten, vliegtuigen en maritieme drones.

Woensdag nam de Finse politie een vrachtschip in beslag dat onderweg was van Rusland naar Israël. De bemanning wordt verdacht van sabotage van een onderzeese telecommunicatiekabel die van Helsinki via de Finse Golf naar Estland loopt. Veertien opvarenden werden gearresteerd.