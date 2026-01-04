ECONOMIE
Trump dreigt interim-leider Venezuela met erger lot dan Maduro

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 19:33
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat de Venezolaanse vicepresident Delcy Rodríguez een hogere prijs zal betalen dan de afgezette president Nicolás Maduro "als ze niet doet wat juist is". Dat zei Trump in een interview met het tijdschrift The Atlantic.
In het interview opperde Trump regimeverandering als een mogelijkheid in Venezuela. "Weet je, de wederopbouw daar en regimeverandering, hoe je het ook wilt noemen, is beter dan wat je nu hebt. Het kan niet erger worden", zei hij.
De Venezolaanse vicepresident Delcy Rodríguez sprak zaterdag haar land toe nadat Amerikaanse commando's Maduro in Caracas hadden opgepakt en weggevoerd naar de Verenigde Staten. Ze eiste Maduro's onmiddellijke vrijlating en noemde hem "de enige president van Venezuela".
Het Venezolaanse hooggerechtshof besloot na de Amerikaanse actie dat Rodríguez tijdelijk als president van het land moet functioneren. Zondag erkende het Venezolaanse leger haar als interim-leider van Venezuela.
