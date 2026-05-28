ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geen drones boven WK-stadions in speelsteden VS

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 00:24
anp290526001 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - Tijdens het WK voetbal in juni en juli mogen er op speeldagen geen drones vliegen boven stadions in de Amerikaanse speelsteden. Het verbod geldt ook voor supportersevenementen. Dat heeft luchtvaartautoriteit FAA aangekondigd.
Tenzij speciale toestemming is verleend, geldt rond stadions een vliegverbod binnen een straal van 5,6 kilometer tot een hoogte van 900 meter. Voor supportersevenementen geldt een straal van 1,8 kilometer en 300 meter hoogte.
Overtreders riskeren boetes tot 100.000 dollar, inbeslagname van apparatuur en strafrechtelijke vervolging, meldt de FAA.
De FBI zegt betrokken te zijn bij het naleven van de regels. Tijdens het WK maakt de FAA gebruik van een nieuw handhavingssysteem, DETER, dat drone-overtredingen snel registreert.
loading

POPULAIR NIEUWS

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

301884707_m

Welk land heeft de meeste datacenters? In het piepkleine Nederland staan er meer dan in Italië of India

74e82fa_upload-1-tl6i1aka3e2d-rea10946547

Waarom rijden de Duitse treinen nooit meer op tijd?

168925989_m

Waarom intelligente mensen niet tegen lawaai kunnen

Loading