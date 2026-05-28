Wereldkampioen Littler wint Premier League Darts na thriller

LONDEN (ANP) - Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. De 19-jarige Engelse wereldkampioen versloeg in een finale van hoog niveau zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs.

Het was de derde keer op rij dat de twee Engelse darters in de finale in de O2 in Londen stonden. In 2024 won Littler en vorig jaar was Humphries hem de baas.

De Nederlandse deelnemers aan de Premier League, Michael van Gerwen en Gian van Veen, wisten zich niet te plaatsen voor de halve finales. Van Gerwen is met zeven overwinningen recordhouder.