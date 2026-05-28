ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wereldkampioen Littler wint Premier League Darts na thriller

Sport
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 23:42
anp280526225 1
LONDEN (ANP) - Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. De 19-jarige Engelse wereldkampioen versloeg in een finale van hoog niveau zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs.
Het was de derde keer op rij dat de twee Engelse darters in de finale in de O2 in Londen stonden. In 2024 won Littler en vorig jaar was Humphries hem de baas.
De Nederlandse deelnemers aan de Premier League, Michael van Gerwen en Gian van Veen, wisten zich niet te plaatsen voor de halve finales. Van Gerwen is met zeven overwinningen recordhouder.
loading

POPULAIR NIEUWS

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

301884707_m

Welk land heeft de meeste datacenters? In het piepkleine Nederland staan er meer dan in Italië of India

74e82fa_upload-1-tl6i1aka3e2d-rea10946547

Waarom rijden de Duitse treinen nooit meer op tijd?

Loading