Stenen en vuurwerk gegooid naar demonstranten tegen azc

HOOFDDORP (ANP) - In Hoofddorp is woensdagavond met vuurwerk en stenen gegooid naar betogers tegen een asielzoekerscentrum, zegt een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer. De demonstranten tegen het azc willen op die locatie een koran verbranden.

De voorwerpen werden gegooid door tegendemonstranten. Volgens de woordvoerder wordt er op dit moment binnen de gemeente overlegd over de situatie in Hoofddorp.

Eerder woensdag werd een persoon aangehouden op de locatie van de demonstratie. "Het ging om iemand die niet voldeed aan een vordering", wat betekent dat iemand een bevel van de politie niet opvolgt. Of het om een demonstrant ging, is niet duidelijk.