ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stenen en vuurwerk gegooid naar demonstranten tegen azc

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 19:52
anp240925181 1
HOOFDDORP (ANP) - In Hoofddorp is woensdagavond met vuurwerk en stenen gegooid naar betogers tegen een asielzoekerscentrum, zegt een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer. De demonstranten tegen het azc willen op die locatie een koran verbranden.
De voorwerpen werden gegooid door tegendemonstranten. Volgens de woordvoerder wordt er op dit moment binnen de gemeente overlegd over de situatie in Hoofddorp.
Eerder woensdag werd een persoon aangehouden op de locatie van de demonstratie. "Het ging om iemand die niet voldeed aan een vordering", wat betekent dat iemand een bevel van de politie niet opvolgt. Of het om een demonstrant ging, is niet duidelijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

ANP-489261152

Dit zijn de privacyregels voor een deurbelcamera in Nederland

anp240925124 1

AP maakt zich 'grote zorgen' om 'LinkedIn-gebruikers: 'Pas instellingen aan om AI'

Loading