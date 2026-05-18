Onderzoekers zien na kopbal tekenen van hersenschade in het bloed

AMSTERDAM (ANP) - Door het koppen van de bal krijgen spelers in het amateurvoetbal tijdelijk stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Het Amsterdam UMC heeft dat onderzocht in samenwerking met de KNVB. Hoe vaker en harder een speler kopte, hoe groter het effect dat in het bloed te zien was.

Het Amsterdam UMC onderzocht ruim driehonderd mannen tijdens amateurwedstrijden. Hun bloed werd voor en na de wedstrijd afgenomen om onderzoek te doen naar bepaalde biomarkers, stoffen die kunnen wijzen op hersenletsel. Dezelfde stoffen worden door artsen gebruikt om hersenletsel en dementie vast te stellen.

Vorig jaar meldde de Gezondheidsraad al dat profvoetballers meer risico op dementie lopen dan een gewoon persoon en dat herhaalde klappen of stoten tegen het hoofd het risico vergroten op chronisch hersenletsel. "Maar de directe link tussen koppen en hersenschade was nog niet gelegd, en ook over amateurvoetballers wisten we nog weinig", zegt neurowetenschapper Marsh Königs.