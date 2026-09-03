Geen gerechtigheid op Malta na vrijspraak, klaagt Omtzigt

ENSCHEDE (ANP) - Het is "extreem pijnlijk" dat het vermeende brein achter de moord in 2017 op een journalist in Malta woensdag is vrijgesproken. Dat zegt oud-politicus Pieter Omtzigt. Als speciaal onderzoeker voor de Raad van Europa hield hij zich bezig met de afhandeling van de moord op Daphne Caruana Galizia.

Omtzigt meldt op X: "Blijkbaar is niemand schuldig aan de opdracht voor de moord op de dappere journalist Daphne Caruana Galizia. Na bijna tien jaar is er geen ware gerechtigheid voor de spraakmakendste moord in Malta, die de Europese Unie heeft geschokt."

Malta is het kleinste land in de Europese Unie, waarvan het sinds 2004 lid is. Caruana Galizia bracht corruptie op het hoogste politieke niveau van het land aan het licht. In 2017 ontplofte een bom onder haar auto, waardoor ze op slag stierf. Een vermeende tussenpersoon had gezegd dat zakenman Yorgen Fenech de opdrachtgever was en voor de moord had betaald. Caruana Galizia zou op het punt hebben gestaan belastende informatie over hem te publiceren. Fenech ontkende en een jury sprak hem woensdag vrij.

Eerder werden vijf personen veroordeeld voor het plaatsen of leveren van de bom. Twee van hen kregen levenslang. Twee broers werden allebei veroordeeld tot 40 jaar cel en een andere man tot 15 jaar.