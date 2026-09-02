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VS-rechter blokkeert decreet Trump dat geboorterecht beperkt

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 1:59
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WASHINGTON (ANP) - Een federale rechter heeft voorkomen dat de regering-Trump een nieuw presidentieel decreet uitvoert dat het aantal personen beperkt dat in aanmerking komt voor staatsburgerschap op grond van geboorteplaats. Het decreet wilde een einde maken aan het verstrekken van paspoorten aan kinderen van wie de ouders doelbewust een kind krijgen in de Verenigde Staten.
In de VS geldt het zogenoemde birthright citizenship: wie in de VS geboren wordt, heeft automatisch recht op het Amerikaanse burgerschap.
President Donald Trump zei met het jongste, nu geblokkeerde decreet "geboortetoerisme" te willen tegengaan. Hij vaardigde het uit nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof eind juni de uitvoering van een eerder decreet had afgewezen, waarin hij eveneens had geprobeerd het geboorterecht in te perken. Het hof oordeelde destijds dat Trumps decreet in strijd met het 14e amendement van de Amerikaanse grondwet was.
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