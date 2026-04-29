Geen gevaarlijke waarden gemeten bij rook in delen Zuid-Holland

LEIDEN (ANP) - De rook die woensdag trok over onder meer Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda als gevolg van de natuurbrand bij 't Harde was niet schadelijk, meldt de veiligheidsregio Hollands Midden. "Er zijn door de brandweer metingen verricht in de regio. Hierbij zijn geen gevaarlijke waarden gemeten", wordt gemeld.

De veiligheidsregio omvat behalve de drie genoemde grotere steden onder meer de gebieden Nieuwkoop, Noordwijk aan Zee, Katwijk, Voorschoten, Zoeterwoude, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard.

In het gebied zorgt de rook wel voor hinder. "De rookpluim is duidelijk te zien en te ruiken."

Ventilatie

Eerder werd bekend dat het blussen van de brand bij 't Harde nog zeker de hele nacht gaat duren. "Afhankelijk van de wind kan het zijn dat we hier nog last van houden", aldus de veiligheidsregio Hollands Midden. "Het advies blijft om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten als u hinder ondervindt van de rook."

De rook van de brand trok over andere delen van het land. Of daar gevaarlijke waarden zijn gemeten, is niet bekendgemaakt.