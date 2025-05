Geen 'grote ongeregeldheden' bij huldiging PSV, 15 aanhoudingen

EINDHOVEN (ANP) - De huldiging van PSV in Eindhoven is maandag "zonder grote ongeregeldheden" verlopen, meldt de politie dinsdag. Vijftien mensen zijn verspreid over de stad aangehouden voor onder meer belediging en het afsteken van vuurwerk.

Bij de rellen die zondagavond uitbraken na het kampioensfeest raakten veertien agenten gewond. Twee van hen werden gebeten door een politiehond. Bij een confrontatie op de Vonderweg in de Brabantse stad werden 22 mannen aangehouden. De politie was dinsdagochtend niet bereikbaar voor een verdere toelichting op de gebeurtenissen in Eindhoven van de afgelopen twee dagen.