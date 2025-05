Oud-topspeler Jones leidt honkballers op World Baseball Classic

DEN HAAG (ANP) - Andruw Jones is volgend jaar de bondscoach van de Nederlandse honkballers op de World Baseball Classic. "We zijn trots en blij dat Andruw het Koninkrijksteam leidt tijdens de volgende Classic die voor ons helemaal plaatsvindt in Miami. We verwachten met hem een sterk team te kunnen afvaardigen", stelt technisch directeur Peter Kwakernaak in een persbericht.

Jones was achttien jaar toen hij doorbrak in de Major League. In zeventien seizoenen op het allerhoogste niveau sloeg hij 434 homeruns. Jones kwam tijdens twee World Baseball Classics (2006 en 2013) en de Premier12 van 2015 in actie voor Nederland en is na zijn actieve loopbaan sinds 2016 actief als adviseur van de Atlanta Braves en coach bij het Koninkrijksteam. Hij droeg de Oranje jersey als coach onder meer tijdens het EK van 2016 in eigen land, de World Baseball Classics van 2017 en 2023 en de Premier12 van 2019.