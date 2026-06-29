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Politiechef Zeeland op non-actief gesteld

Samenleving
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 13:56
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TILBURG (ANP) - Tim de Kraker, de hoogste baas van de politie Zeeland, is op non-actief gesteld, bevestigt een woordvoerder van de politie aan het ANP na berichtgeving van Omroep Zeeland. "Er loopt een intern onderzoek, op verdere vragen gaan we niet in."
De Kraker is sinds anderhalf jaar politiechef van de politie Zeeland. Hij studeerde bedrijfseconomie en bestuurskunde. Hij werkt al twintig jaar bij de politie. De politiewoordvoerder wil niet zeggen hoe lang De Kraker al thuiszit en waarop het onderzoek zich richt. "Het is in ieders belang dat het onderzoek zorgvuldig plaatsvindt. We lopen niet op de uitkomsten vooruit."
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