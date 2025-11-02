Geen ijsblokjes in TivoliVredenburg, minder koffie en thee

UTRECHT (ANP) - Door de drinkwaterproblemen in Utrecht kunnen bezoekers van poppodium TivoliVredenburg voorlopig geen ijsklontjes krijgen. Ook is er minder koffie en thee. Het zalencentrum zegt gebruik te maken van het drinkwater van Vitens en zich daarom te houden aan de adviezen van de leverancier. Een van die adviezen is om het water drie minuten te koken voor gebruik.

Het is nog niet bekend hoelang het advies blijft gelden. TivoliVredenburg zegt dat het water waarmee eten wordt gekookt altijd minimaal drie minuten is gekookt, en dat het water daardoor veilig is om te gebruiken. In de komende dagen treden onder meer Yann Tiersen, Curtis Harding en Paradise Lost er op, en aan het einde van de week is het Utrechtse festival Le Guess Who?.

De Stadsschouwburg in Utrecht laat weten tijdelijk een ander koffiezetapparaat te gebruiken. Dat wordt gevuld met water dat eerst drie minuten is gekookt. Dat gebeurt ook met het water voor de thee. De schouwburg raadt mensen aan zelf een flesje water mee te nemen.