ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geen ijsblokjes in TivoliVredenburg, minder koffie en thee

Samenleving
door anp
zondag, 02 november 2025 om 20:41
anp021125119 1
UTRECHT (ANP) - Door de drinkwaterproblemen in Utrecht kunnen bezoekers van poppodium TivoliVredenburg voorlopig geen ijsklontjes krijgen. Ook is er minder koffie en thee. Het zalencentrum zegt gebruik te maken van het drinkwater van Vitens en zich daarom te houden aan de adviezen van de leverancier. Een van die adviezen is om het water drie minuten te koken voor gebruik.
Het is nog niet bekend hoelang het advies blijft gelden. TivoliVredenburg zegt dat het water waarmee eten wordt gekookt altijd minimaal drie minuten is gekookt, en dat het water daardoor veilig is om te gebruiken. In de komende dagen treden onder meer Yann Tiersen, Curtis Harding en Paradise Lost er op, en aan het einde van de week is het Utrechtse festival Le Guess Who?.
De Stadsschouwburg in Utrecht laat weten tijdelijk een ander koffiezetapparaat te gebruiken. Dat wordt gevuld met water dat eerst drie minuten is gekookt. Dat gebeurt ook met het water voor de thee. De schouwburg raadt mensen aan zelf een flesje water mee te nemen.
loading

POPULAIR NIEUWS

vintage klassieke televisie oude tv geisoleerd op witte backgroundretro technologie uitknippad omvatten 532332 2492

Verlaag TV-stroomverbruik: 3 simpele tips

161657170_m

Wetenschappers ontdekken per ongeluk antibioticum dat 100 keer krachtiger is tegen superbacteriën

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

_164810d5-f376-4201-be6f-3a4ea4396125

Anthony Hopkins: de treurige jeugd en dronken jaren van een briljant acteur

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

anp011125149 1

Koning Trump dreigt nu ook Nigeria met militaire actie om 'moord op christenen'

Loading