Hassan vreesde blessure in 'zware' marathon New York

Sport
door anp
zondag, 02 november 2025 om 20:59
anp021125122 1
NEW YORK (ANP) - Sifan Hassan liep in New York haar slechtste marathon tot nu toe. De olympisch kampioene van Parijs eindigde in de prestigieuze hardloopklassieker als zesde in 2.24.43. Zo laag was ze nog niet geëindigd en zo langzaam was ze nog niet geweest op de 42,195 kilometer.
"Dit is de eerste marathon waar ik niet zo goed ben. Het was een zware dag", liet Hassan na de finish weten bij de NOS. "Ik dacht echt dat ik mezelf geblesseerd had gemaakt. Mijn bovenbenen, echt, ik kon mijn knieën bijna niet omhoog doen. Heuvelop kon ik niet."
Hassan haakte na 30 kilometer definitief af bij een tempoverhoging van het Keniaanse trio Hellen Obiri, Sharon Lokedi en Sheila Chepkirui. Van dat drietal won Obiri in een parcoursrecord van 2.19.51. De atlete die in Parijs nog genoegen moest nemen met brons, was bijna vijf minuten sneller dan Hassan.
Niet in vorm
De Nederlandse topatlete was vooraf al voorzichtig over haar kansen, ook al had ze veruit het beste persoonlijke record van het deelnemersveld met 2.13.44. Maar ze kende het parcours in New York niet en het was al haar derde marathon van het jaar. Twee maanden geleden won ze nog in Sydney, maar die Australische exercitie was haar slecht bevallen, vertelde ze in aanloop naar New York. Het parcours was veel zwaarder dan gedacht en Hassan had lang nodig om te herstellen.
Dat ze niet de vorm had, bleek al snel in de wedstrijd. Na 25 kilometer moest ze lossen. Ze haakte later toch weer aan, maar die opleving was van korte duur. Na een volgende versnelling stortte Hassan in en raakte ze vrij snel ver achterop. "Ik heb er alles aan gedaan, kon er verder niets aan doen. Ik heb weer veel geleerd. En als ik hier een volgende keer terugkom, weet ik wat ik moet doen", aldus Hassan.
