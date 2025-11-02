Hamas draagt stoffelijke resten over van drie gijzelaars

TEL AVIV (ANP/AFP) - Hamas heeft de stoffelijke resten van drie gijzelaars overgedragen aan het Rode Kruis, meldt het Israëlische leger. Hamas had al aangekondigd zondagavond de lichamen over te dragen.

"Volgens informatie van het Rode Kruis zijn drie kisten van overleden gijzelaars aan hen overgedragen en zijn ze onderweg naar de IDF-troepen in de Gazastrook", aldus het leger. De overdracht is onderdeel van een bestandsovereenkomst tussen Hamas en Israël.

Hamas had vrijdag ook al de stoffelijke resten van drie personen overgedragen aan Israël, maar Israëlische onderzoekers stelden vast dat deze niet van voormalige gijzelaars waren. Zondag meldde Hamas dat de resten van de drie gijzelaars alsnog waren gevonden.