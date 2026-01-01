ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geen instortingsgevaar meer bij brandende Vondelkerk Amsterdam

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 8:40
anp010126053 1
AMSTERDAM (ANP) - De Vondelkerk in Amsterdam dreigt niet verder in te storten, de muren van het brandende gebouw blijven staan. Een constructeur heeft vastgesteld dat er geen verder instortingsgevaar is, meldt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
Het gebouw, niet ver van het Vondelpark, vloog tijdens de jaarwisseling in brand. De toren en een deel van het middengedeelte van de kerk zijn al ingestort. Ook is een groot deel van het dak naar beneden gekomen. Eerder hield de veiligheidsregio er rekening mee dat ook de rest van het gebouw zou instorten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 516587105

Hoeveel oliebollen of appelflappen moet je eten om een kilo aan te komen?

anp 516415884

Traditie: waarom er elk jaar een schaal oliebollen op tafel staat tijdens oud en nieuw

ANP-520293667

Meteoroloog verbaasd door weermodel: "Lang niet gezien"

91985960 l

Tip voor vannacht: maak een video van je dronken tiener

anp311225118 1

Opschepper: Poetin in nieuwjaarstoespraak: Rusland zal de oorlog winnen

anp201224033 1

Verdubbeling amputaties: chirurgen waarschuwen jongeren voor gevaren Cobra-vuurwerk

Loading