Geen instortingsgevaar meer bij brandende Vondelkerk Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De Vondelkerk in Amsterdam dreigt niet verder in te storten, de muren van het brandende gebouw blijven staan. Een constructeur heeft vastgesteld dat er geen verder instortingsgevaar is, meldt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Het gebouw, niet ver van het Vondelpark, vloog tijdens de jaarwisseling in brand. De toren en een deel van het middengedeelte van de kerk zijn al ingestort. Ook is een groot deel van het dak naar beneden gekomen. Eerder hield de veiligheidsregio er rekening mee dat ook de rest van het gebouw zou instorten.