Taiwanese president Lai belooft bescherming van soevereiniteit

TAIPEI (ANP/AFP) - De Taiwanese president Lai Ching-te heeft in zijn nieuwjaarstoespraak beloofd de soevereiniteit van Taiwan te beschermen, kort na de grote militaire oefeningen van China rondom het eiland. Vanuit Beijing werd daarna verklaard dat de speech leugens en vijandigheid bevatte.

China claimt Taiwan en wil het op een dag inlijven. Lai verklaarde vanuit het presidentiële paleis dat zijn standpunt om Taiwan te beschermen "altijd duidelijk is". Lai zei ook dat de internationale steun voor Taiwan "nooit heeft gewankeld". Dat geeft volgens hem aan dat "Taiwan niet langer slechts Taiwan is", maar internationaal een "onmisbare, betrouwbare en verantwoordelijke kracht".

Lai riep ook op tot eensgezindheid in het parlement, waar de oppositie de goedkeuring van het begrotingsvoorstel en een defensieuitgavenwet vertraagt. "Geconfronteerd met China's ernstige militaire ambities heeft Taiwan geen tijd om te wachten en geen tijd voor interne verdeeldheid", zei hij.