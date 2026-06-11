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Geen nadere uitleg Sjoerdsma over 'schaduwdeal'

Samenleving
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 11:15
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DEN HAAG (ANP) - Minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) geeft geen nadere uitleg over de 'schaduwdeal' die zou zijn gesloten tussen D66 en VVD over het voorstel om verheerlijking van terrorisme strafbaar te stellen. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.
De bewindsman en oppositiepartij PRO kwamen vorige week overeen dat er dit jaar 380 miljoen euro extra naar ontwikkelingshulp gaat. Als tegenprestatie gaat PRO de begroting van Sjoerdsma in de Eerste Kamer steunen.
Daarna werd bekend dat beide coalitiepartijen een deal hadden gesloten over het hulpgeld. De VVD steunde het akkoord met PRO en in ruil zou D66 zich achter het voorstel scharen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te stellen. Daar was D66 altijd op tegen.
De Tweede Kamer eiste vervolgens uitleg. Vorige week zei Sjoerdsma dat die 'schaduwdeal' geen onderdeel was van de afspraken met PRO. Donderdag schrijft hij aan de Kamer het bij die uitleg te houden. Later deze dag spreekt hij opnieuw met de Kamer over zijn begroting.
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