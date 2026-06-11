Waarom dragen bisschoppen eigenlijk een mijter

Iedereen herkent hem: de man in het lange gewaad, met die opvallende, puntige “hoed” op zijn hoofd. De bisschop dus. Maar waarom dragen bisschoppen in de katholieke kerk eigenlijk een mijter? Is het vooral traditie, symboliek, of gewoon een soort kerkelijke dresscode die nooit is geüpdatet?

De mijter in één zin

Laten we het simpel houden: de mijter is het ceremoniële hoofddeksel van bisschoppen en staat symbool voor hun taak en autoriteit in de kerk. Het is geen mode-item, maar een visueel visitekaartje dat meteen zegt: “Dit is de baas van deze kudde.”

Dat klinkt misschien zwaar, maar eigenlijk is het niet zo anders dan de herkenbare kleding van andere gezagsdragers. Een politieagent zonder uniform is ook gewoon iemand in een spijkerbroek; met uniform is meteen duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt.

Van muts naar mijter

De term “mijter” komt uit het Latijn: mitra, letterlijk “muts met banden”. Ooit was het een redelijk eenvoudige hoofdtooi, maar zoals dat gaat met religieuze kleding is die door de eeuwen heen steeds statiger, hoger en rijker versierd geworden.

In de middeleeuwen werd de mijter een officieel teken van bisschoppelijke waardigheid. Niet iedere priester mocht zo’n hoofddeksel dragen; dat voorrecht was gereserveerd voor de hogere geestelijkheid. De mijter werd een soort visuele promotietoga: je ziet in één oogopslag wie er hoger op de kerkelijke ladder staat.

Symboliek: tweepuntige “antennes” naar de hemel

Die twee punten bovenop de mijter zijn niet per ongeluk zo gevormd. Door de tijd heen hebben theologen en liturgisten er allerlei betekenissen aan gegeven – sommige bedacht achteraf, maar daarom niet minder interessant.

Veelgehoorde uitleg: de twee punten verwijzen naar het Oude en het Nieuwe Testament. De mijter herinnert de bisschop eraan dat hij trouw moet blijven aan “het hele verhaal” van het geloof, niet alleen zijn favoriete helft. De twee linten aan de achterkant worden dan weer gezien als teken dat hij het woord van God moet uitleggen én toepassen.

Je kunt de mijter zo zien als een soort wandelende infographic: één blik, en je weet dat dit iemand is die geacht wordt de verhalen, regels en tradities van de kerk te kennen en uit te leggen.

Een uniform voor de liturgie

Belangrijk detail: bisschoppen dragen hun mijter niet de hele dag. Het is geen permanente “werkpet”. De mijter komt alleen tevoorschijn bij belangrijke liturgische momenten: grote missen, wijdingen, processies, feestdagen.

Je zou kunnen zeggen dat de liturgie een soort theater heeft – in positieve zin. De mijter is dan een kostuumstuk dat aangeeft welke rol iemand speelt. Priesters, diakens en misdienaars hebben hun eigen kleding, maar de mijter springt er altijd uit. Het maakt visueel duidelijk: deze persoon leidt de viering en draagt de eindverantwoordelijkheid.

Vergelijk het met een orkest: iedereen heeft een instrument, maar de dirigent staat op de bok met zijn stok. De mijter is de “stok” van de bisschop – je ziet meteen wie de leiding heeft.

Van bisschop tot Sinterklaas

Voor Nederland is de bekendste drager van een mijter misschien niet eens de bisschop, maar Sinterklaas. De goedheiligman is gebaseerd op Sint-Nicolaas, een bisschop uit de vierde eeuw. Zijn outfit – rode mantel, staf én mijter – is rechtstreeks afgeleid van bisschoppelijke kleding.

Dat levert een dubbel beeld op: voor kinderen is de mijter “die hoed van Sinterklaas”, voor gelovigen is het een serieus liturgisch symbool. In beide gevallen is het dezelfde vorm, maar het verhaal erachter verschilt.

Je zou bijna zeggen dat de katholieke kerk de eerste “brand guideline” had: consistente kleuren, vaste accessoires, altijd herkenbaar. Sinterklaas is dan de ultieme mascotte die wereldwijd de mijter bekend heeft gemaakt.

Hoe voelt het om een mijter te dragen?

Bisschoppen geven soms toe dat een mijter dragen best onhandig kan zijn. Het is een relatief hoog hoofddeksel, en met processies, knielen, opstaan en draaien moet je goed opletten dat je hem niet verliest.

Toch blijft de mijter, ondanks de praktische bezwaren, een vast onderdeel van grote vieringen. Juist omdat hij iets uitdrukt wat voor de kerk belangrijk is: continuïteit, traditie en herkenbaarheid. In een wereld waarin alles sneller en informeler wordt, is zo’n vast ritueel element voor veel gelovigen een houvast.

De mijter als visueel verhaal

Als je het helemaal ontmythologiseert, is de mijter drie dingen tegelijk: een historisch overblijfsel uit een tijd waarin kleding status heel letterlijk zichtbaar maakte, een religieus symbool dat verwijst naar taken en verantwoordelijkheden, én een praktisch herkenningsteken in rituelen en vieringen.

Precies die combinatie maakt hem interessant. Je kunt de mijter zien als een relikwie uit de middeleeuwen dat men vergeten is af te schaffen, of als een soort logo dat de kerk bewust blijft gebruiken. Hoe je er ook naar kijkt, hij vertelt een verhaal – en dat is misschien wel de belangrijkste reden dat hij nog steeds gedragen wordt.