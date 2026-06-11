Toezichthouder verwacht meer gokkers en reclames tijdens WK

DEN HAAG (ANP) - Tijdens het komende WK voetbal zullen er meer sportweddenschappen worden afgesloten en zullen aanbieders hierop inspelen met meer reclames, verwacht de Kansspelautoriteit (Ksa). "Dat hoeft geen slechte ontwikkeling te zijn, maar het WK heeft een grote aantrekkingskracht op jongvolwassenen, en juist die groep is kwetsbaarder voor gokverslaving", laat een woordvoerster weten. Daarom voert de toezichthouder een campagne om deze groep op de risico's te wijzen.

Ook verscherpt de Ksa het toezicht op gokaanbieders op bijvoorbeeld het vlak van reclames. Deze mogen niet gericht zijn op jongvolwassenen en er mogen geen rolmodellen in voorkomen. De toezichthouder kan onder meer optreden met een waarschuwing of door direct een boete op te leggen.

Tijdens grote voetbaltoernooien zoals een EK en WK neemt normaal gesproken het aantal sportweddenschappen toe. Het komende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint donderdagavond.