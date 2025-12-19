Onvrede bij China na uitspraken over kernwapens in Japanse media

TOKIO (ANP/RTR) - Japan moet kernwapens gaan bezitten, zei een veiligheidsmedewerker van premier Sanae Takaichi donderdag volgens Japanse media. Dat leidt direct tot onvrede bij buurland China. Het gaat al langer de verkeerde kant op met Japan als het gaat om veiligheids- en militaire zaken, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Defensie.

De anonieme medewerker van Takaichi zou hebben gezegd dat Japan de kernwapens nodig heeft vanwege een verslechterde veiligheidssituatie in de regio. Een Japanse academicus noemt dit tegenover persbureau Reuters een "proefballonnetje" dat het debat over kernwapens op gang moet brengen. Dit ligt gevoelig in Japan vanwege de aanvallen op Hiroshima en Nagasaki.

De spanning tussen de twee landen is sinds vorige maand toegenomen. Takaichi zei toen dat een Chinese aanval op Taiwan een reactie kan uitlokken, omdat geweld in de regio ook Japan bedreigt. Taiwan wordt door China beschouwd als een afvallige provincie, maar krijgt steun uit het Westen.