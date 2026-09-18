Geen nieuwe medische evacuatie uit Gaza, wel extra geld voor hulp

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat niet opnieuw kinderen uit Gaza evacueren voor medische hulp in Nederland. Daartoe is besloten na advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Wel maakt minister Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) 12 miljoen euro vrij voor medische hulp aan Gaza en omliggende landen.

Een deel van de Tweede Kamer pleit al langer voor nieuwe medische evacuaties, omdat er te weinig gespecialiseerde hulp in de regio zou zijn. Bijna een jaar geleden zijn vijf kinderen uit Gaza die "complexe hoog-specialistische zorg" nodig hadden na druk uit de Kamer door het vorige kabinet naar Nederland gehaald. Toen werd ook 25 miljoen aan medische hulp gegeven.

In Gaza is het gezondheidssysteem grotendeels vernield en wachten volgens cijfers van de WHO nog ruim 18.500 mensen op medische evacuatie. "De inzet van het kabinet is om zo veel mogelijk patiënten op een humane wijze van adequate medische hulp te voorzien", schrijft Sjoerdsma aan de Kamer.