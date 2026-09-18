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Nog een verdachte (23) aangehouden om geweld Overasselt

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 17:07
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OVERASSELT (ANP) - De politie meldt nog een verdachte te hebben aangehouden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt begin september. Het gaat om een 23-jarige Nederlander die op 9 september is aangehouden in België. Hij is inmiddels overgeleverd aan Nederland en zit vast.
Eerder op de dag hield de Duitse politie Jan G. aan, die woont in het huis waar het geweld 1 september plaatsvond. De politie en zijn advocaat hebben nog niet bevestigd dat het om G. gaat, een bron bevestigde zijn identiteit wel aan het ANP.
Een bewapende groep mannen kwam die dinsdagochtend naar het huis van G. en schoot de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wijchen dood die voor het huis aan het posten was. Twee agenten raakten gewond.
De mannen verspreidden zich daarna. Uiteindelijk werden 35 mensen aangehouden. Deze laatste verdachte komt daar nu bij. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij de gebeurtenissen in de Gelderse plaats. Een rechter-commissaris besloot vrijdag dat hij nog veertien dagen blijft vastzitten. Het voorarrest van 32 andere verdachten is ook verlengd.
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