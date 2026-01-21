Geen ontmoeting tussen Von der Leyen en Trump in Davos

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft woensdag geen ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump in Davos. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie gezegd. Von der Leyen reist vanuit Straatsburg rechtstreeks naar Brussel "om zich te concentreren op de voorbereidingen voor de zeer belangrijke EU-top", zei de woordvoerder.

Er is ook geen poging gedaan om een ontmoeting tussen de twee in Davos te organiseren, voegde hij daaraan toe.

Von der Leyen is aanwezig bij de extra top van de EU-regeringsleiders over de Groenland-crisis. Ze bespreken daar opties hoe te reageren op het dreigement van Trump om Groenland in te nemen en zijn besluit extra importheffingen op te leggen aan Europese landen die militairen naar Groenland hebben gestuurd, waaronder Nederland.

De Europese Commissie komt vrijdag in een speciale veiligheidsvergadering bijeen om volgende stappen van de EU tegen de VS te bespreken.