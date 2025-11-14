Geen schade aan kades, gemalen en bruggen rond aardbevingsgebied

GRONINGEN (ANP) - De kades, gemalen en bruggen rond het Groningse dorp Zeerijp hebben geen grote schade opgelopen door de aardbeving in de nacht van donderdag op vrijdag. Waterschap Noorderzijlvest heeft alle "risicovolle objecten" in een straal van 10 kilometer rond het epicentrum geïnspecteerd. Volgens een woordvoerster zijn daarbij geen schades ontdekt die "de werking van deze objecten in gevaar brengen". Dat geldt ook voor de dijken en constructies van waterschap Hunze en Aa's, dat een deel van Groningen als werkgebied heeft.

In het noordoosten van de provincie lag het epicentrum van de aardbeving met een kracht van 3.4, de op twee na zwaarste beving ooit gemeten in Groningen. Bij 3.0 of hoger voert het waterschap altijd direct een inspectie uit. Zo zijn keringen, gemalen, zuiveringsinstallaties, bruggen en de kades langs het Eemskanaal geïnspecteerd. Alles werkt nog zoals het hoort en volgens Noorderzijlvest is de "waterveiligheid gewaarborgd". Wel kunnen kleine schades zijn ontstaan. "Dat inventariseren we later."