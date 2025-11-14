ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geen schade aan kades, gemalen en bruggen rond aardbevingsgebied

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 17:17
anp141125209 1
GRONINGEN (ANP) - De kades, gemalen en bruggen rond het Groningse dorp Zeerijp hebben geen grote schade opgelopen door de aardbeving in de nacht van donderdag op vrijdag. Waterschap Noorderzijlvest heeft alle "risicovolle objecten" in een straal van 10 kilometer rond het epicentrum geïnspecteerd. Volgens een woordvoerster zijn daarbij geen schades ontdekt die "de werking van deze objecten in gevaar brengen". Dat geldt ook voor de dijken en constructies van waterschap Hunze en Aa's, dat een deel van Groningen als werkgebied heeft.
In het noordoosten van de provincie lag het epicentrum van de aardbeving met een kracht van 3.4, de op twee na zwaarste beving ooit gemeten in Groningen. Bij 3.0 of hoger voert het waterschap altijd direct een inspectie uit. Zo zijn keringen, gemalen, zuiveringsinstallaties, bruggen en de kades langs het Eemskanaal geïnspecteerd. Alles werkt nog zoals het hoort en volgens Noorderzijlvest is de "waterveiligheid gewaarborgd". Wel kunnen kleine schades zijn ontstaan. "Dat inventariseren we later."
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

13601239_m

Dit is waar je angst vandaan komt: het zit letterlijk tussen je twee oren

ANP-542091828

Hans Weijers noemde Yesilgoz 'feeks': weg als informateur

shutterstock_2638314493

De 5 beste oefeningen voor sterke benen

Loading