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Geen signalen van misbruik persoonsgegevens na lek bij AllUnited

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - AllUnited heeft geen signalen van misbruik van persoonsgegevens die bij de cyberaanval van maandag zijn gelekt. "We hebben daar niks over gehoord en hopen natuurlijk dat het helemaal niet gebeurt", meldt een woordvoerder woensdag.
De prioriteit van het bedrijf ligt woensdag bij het schakelen met verenigingen, zodat zij hun eigen leden kunnen informeren over het datalek. De woordvoerder zegt nog geen overzicht te hebben van de grootte van het datalek en verwacht aan het einde van de week meer te weten over precieze aantallen.
Sportverenigingen maken gebruik van AllUnited, een systeem voor ledenadministratie. Maandagavond heeft een onbekende buitenstaander gegevens uit de database gekopieerd. Het betreft data van alle bonden en verenigingen die gebruikmaken van AllUnited. Daaronder zijn namen, adresgegevens, wachtwoorden en bankrekeningnummers. Het lek is gedicht. AllUnited doet aangifte bij de politie en heeft melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
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