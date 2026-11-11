Golfer Luiten alsnog naar seizoensfinale in Dubai

DUBAI (ANP) - Golfer Joost Luiten mag alsnog meedoen aan de seizoensfinale van de Europese Tour in Dubai. De Nederlandse golfer eindigde op de officiële ranking niet bij de vereiste beste vijftig spelers, maar kreeg door afzeggingen van andere spelers toch een startbewijs. De Nederlander slaat donderdag af voor de eerste ronde op de Jumeirah Golf Estate.

Luiten speelde al vaak mee in het slottoernooi, waar dit jaar 10 miljoen dollar aan prijzengeld wordt verdeeld. De 40-jarige prof haalde zijn hoogste klassering in 2013 met de vierde plaats.

De Noord-Ier Rory McIlroy kan in Dubai voor de achtste keer het jaar afsluiten als beste speler van de Europese Tour. Hij evenaart dan de Schotse recordhouder Colin Montgomerie. McIlroy begint aan het toernooi in Dubai als nummer 2 van de ranking; de Spanjaard Eugenio Chacarra leidt het klassement.