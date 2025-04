Honderden jongeren leren over rechtspraak op jeugddag rechtbank

AMSTERDAM (ANP) - Ongeveer driehonderd jongeren hebben in Amsterdam kennisgemaakt met de rechtspraak, op de stoel van de rechter gezeten en geluisterd naar de ervaringen van twee twintigers die in hun jeugd ooit zelf vastzaten. Dat gebeurde op de jeugddag die de rechtbank in de hoofdstad voor het eerst organiseerde. De dag was speciaal gericht op jongeren van 11 tot en met 16 jaar.

Jongeren konden onder meer een rondleiding krijgen door het cellencomplex bij de rechtbank, leren over DNA-onderzoek en een selfie maken in toga. Een ander populair onderdeel was de jeugdrechtbank, waarin ze zelf een rechtszaak konden naspelen.

Met vr-brillen op konden de jonge bezoekers ook een virtuele les volgen over het maken van keuzes in riskante situaties. Het programma is onder meer bedoeld om het meenemen van messen te ontmoedigen.