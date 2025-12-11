Geen toename van buikklachten door besmet water in Utrecht

UTRECHT (ANP) - Het besmette drinkwater in de regio Utrecht heeft er niet voor gezorgd dat meer mensen met buikklachten naar de huisarts gingen. Dat meldt onderzoeksbureau Nivel. Op 1 november werd bekend dat het drinkwater in en rond Utrecht de darmbacterie enterokokken bevatte, drie dagen later was het weer schoon en veilig om te drinken.

De bacterie kan klachten veroorzaken die op buikgriep lijken. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen ernstiger ziek worden van de bacterie. Om die reden hebben Nivel en de GGD regio Utrecht gemonitord of er na de vondst van enterokokken in het drinkwater meer mensen met buikklachten naar de dokter gingen. Dat is dus niet het geval.

Er gold een kookadvies dat verviel toen het drinkwater weer schoon werd verklaard.