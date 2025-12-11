ECONOMIE
Voorstel: EU-budget moet 10 procent omhoog

Economie
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 10:22
BRUSSEL (ANP) - Een verhoging van de EU-meerjarenbegroting met 10 procent, geen bezuinigingen op de budgetten voor landbouw en achterstandsbeleid en meer eigen middelen om nieuwe prioriteiten te financieren. Dat is de inzet van de onderhandelaars die namens het Europees Parlement met de EU-lidstaten tot overeenstemming moeten komen over de meerjarenbegroting 2028-2034.
Het voorstel van de onderhandelaars om het begrotingsvoorstel van de Europese Commissie op onder meer deze punten aan te passen, wordt donderdag in de begrotingscommissie van het Europees Parlement gepresenteerd.
"De begroting van de Europese Unie moet ambitieus en toereikend zijn om aan de verwachtingen van de mensen te voldoen", lichtte onderhandelaar Siegfried Mureşan (centrumrechtse EVP) donderdag aan de pers toe. Meer EU-budget is nodig "om burgers te beschermen en onze economie te ondersteunen", zei hij.
Het voorstel van de Commissie gaat uit van een begroting van 2000 miljard euro, in plaats van de huidige 1200 miljard euro.
