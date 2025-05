Geen treinen in pinksterweekend op deel traject Zwolle-Amersfoort

AMERSFOORT (ANP) - In het pinksterweekend werkt ProRail aan het spoor tussen Zwolle en Amersfoort. Van vrijdag 6 juni tot en met maandag 9 juni rijden er daardoor geen treinen tussen Amersfoort Vathorst en 't Harde.

De NS meldt dat er bussen worden ingezet en dat er op vrijdag een rechtstreekse trein via Almere rijdt tussen Zwolle en Amersfoort Centraal of Utrecht Centraal. Van zaterdag tot en met maandag moeten reizigers omreizen via Deventer als ze geen gebruik willen maken van de bussen.

Dat weekend zijn bij station Nunspeet verschillende werkzaamheden en tegelijkertijd wordt op verschillende plekken aan het spoor gewerkt tussen Amersfoort Vathorst en Putten.