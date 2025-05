Wilders wil extreem asielbeleid. Anders blaast hij het kabinet op

De PVV wil "de grenzen dicht voor asielzoekers" en eist dat het kabinet waarvan het partijdeel dit "hooguit binnen een paar weken" regelt. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders maandag gezegd tijdens een persconferentie. "Anders zijn we weg", dreigde hij.

Tijdens de coalitieonderhandelingen liet Wilders zijn wens om een ​​asielstop in te voeren nog los. In het hoofdlijnenakkoord met VVD, NSC en BBB werd bereikt over wat "het sterkte asielbeleid ooit" werd genoemd. De afspraken zullen nu openbreken.

"Mijn partij heeft zich het afgelopen jaar heel redelijk en heel geduldig bewezen", aldus Wilders. Hij noemde onder meer de inzet van noodrecht om asielregels buiten werking te stellen, die niet doorging. "Ons geduld is nu op."

Daarna meerdere hij toe "dat hij nergens mee dreigt. Het is geen dictaat, maar het is ook niet vrijblijvend. Wij verzoeken voor niemand meer, vanaf vandaag gaan de handschoenen uit. We praten met iedereen, maar we vragen niet meer", aldus Wilders.

De PVV-leider kwam met tien voorstellen voor een sterker asielbeleid. Een deel stond ook in het partijprogramma, zoals het terugsturen van Syrische asielzoekers en het uitzetten van vreemdelingen en Nederlanders met een dubbele nationaliteit die een misdaad begon. Verder wil Wilders onder meer dat er geen nieuwe asielzoekerscentra komen.

Wilders laat zich soms op dinsdag interviewen voor het vragenuur in de Tweede Kamer, maar het komt niet vaak voor dat hij zelf een persconferentie geeft. vaak voorkomend dat hij berichten via X de wereld in, waarbij journalisten via de mail nog niet worden aangegeven. "Vrienden van de pers", begon Wilders maandag zijn toespraak.