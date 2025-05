VN: minder dan 5 procent landbouwgrond Gaza bruikbaar

GENÈVE (ANP/RTR) - Minder dan 5 procent van de landbouwgrond in de Gazastrook is nog bruikbaar als gevolg van de oorlog. De oorlog heeft de lokale voedselproductie verstoord en vergroot het risico op hongersnood, aldus de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) na een beoordeling met het VN-satellietcentrum.

Beth Bechdol, plaatsvervangend directeur-generaal van de FAO, wijst op de gevolgen voor de Gazanen. Ze spreekt in een verklaring van "een instorting van Gaza's voedselsysteem en levensaders". "Wat ooit voedsel, inkomen en stabiliteit bood aan honderdduizenden ligt nu in puin", aldus Bechdol. Het herbouwen van de lokale voedselproductie vergt volgens haar enorme investeringen.

De landbouw was volgens de FAO voor de oorlog goed voor ongeveer 10 procent van de lokale economie. Meer dan 560.000 mensen waren voor hun levensonderhoud volledig of gedeeltelijk afhankelijk van akkerbouw, veeteelt of visserij. Dat is ongeveer een kwart van de Gazaanse bevolking.