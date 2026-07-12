Geen treinen rond Gouda door stroomstoring

UTRECHT (ANP) - Door een stroomstoring ligt het treinverkeer rond Gouda zondagochtend stil, meldt ProRail. Zo rijden er geen treinen tussen de Zuid-Hollandse stad en Den Haag, Utrecht en Rotterdam. De storing komt boven op werkzaamheden op het spoor rond Den Haag, waardoor het treinverkeer dit weekend al gehinderd werd. Tussen Leiden Centraal en Den Haag Mariahoeve is zondagochtend ook sprake van een seinstoring.

Volgens ProRail is de oorzaak van de stroomstoring bij Gouda nog niet bekend. "Door de storing waren meerdere treinen gestrand, alle reizigers hebben inmiddels hun reis kunnen voortzetten", aldus de spoorbeheerder.