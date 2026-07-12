Tourbaas: om hitte ingekorte etappe blijft sportieve uitdaging

MALEMORT (ANP/AFP/DPA) - Tourbaas Christian Prudhomme zegt dat de ingekorte negende etappe sportief gezien een "uitdagende en veeleisende" blijft. De rit van Malemort naar Ussel behoudt namelijk de vier gecategoriseerde beklimmingen.

De Tour heeft voor het eerst in zijn bestaan een rit ingekort om de extreme hitte. Dat gebeurde ook op verzoek van de renners, die al dagen fietsen in temperaturen van rond 35 graden en amper kunnen opdrinken tegen het vochtverlies. "Ik zou niet zeggen dat er sprake is van een historisch kantelpunt als je een etappe met 30 kilometer inkort. Maar we zien natuurlijk wel de invloed van de opwarming van de aarde en de klimaatverandering", lichtte Prudhomme het besluit toe.

De etappe van Malemort naar Ussel zou aanvankelijk 185,5 kilometer lang zijn. Daar blijft door een aanpassing in de route 155,5 kilometer van over. "We zijn verantwoordelijke organisatoren en we doen dit in overleg met autoriteiten. Deze beslissing is noodzakelijk geworden door de uitzonderlijke hitte."