Anne Hidalgo wil na 2026 niet langer burgemeester van Parijs zijn

PARIJS (ANP/AFP) - Anne Hidalgo stelt zich in 2026 niet herkiesbaar als burgemeester van Parijs. In een interview met de Franse krant Le Monde zegt Hidalgo, die sinds 2014 burgemeester van de Franse hoofdstad is, dat ze het besluit "al lang geleden" heeft genomen. Wel belooft de 65-jarige "tot de laatste dag" burgemeester voor alle Parijzenaren te blijven.

De socialistische Hidalgo werd in 2020 herkozen voor een termijn van zes jaar. "Ik heb altijd geloofd in het idee dat twee termijnen voldoende zijn om fundamentele verandering teweeg te brengen", zegt ze over haar besluit. Onder Hidalgo kreeg Parijs meer ruimte voor fietsers en voetgangers, ze stelde autoluwe zones in en sloot straten langs de rivier de Seine af voor verkeer. Vrijwel overal in de stad geldt een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur.

Afgelopen zomer vonden de Olympische Spelen plaats in Parijs. De stad gaf 1,4 miljard euro uit aan het schoonmaken van de Seine en om te bewijzen dat het water schoon genoeg was, dook Hidalgo de rivier in.