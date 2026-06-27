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Geen treinen tussen Utrecht en Den Haag door blikseminslag

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 22:33
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UTRECHT (ANP) - Er rijden zaterdagavond en zondagochtend geen treinen tussen Utrecht en Den Haag. Door een blikseminslag op het traject is de treindienst verstoord. Wel kunnen reizigers nog naar Gouda, dat halverwege de twee steden ligt.
De bliksem sloeg in tussen Gouda en Zoetermeer. Tot zondagochtend 06.00 uur kan er niet over dat stuk van het traject worden gereden.
Eerder op zaterdag sloeg ook bliksem in bij een tram in Den Haag, meldt stadsvervoerder HTM. Het voertuig viel midden op de Duinstraat stil en kon toen niet meer verder rijden. Niemand raakte gewond.
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