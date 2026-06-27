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Netanyahu zegt brede nationale coalitie te willen na verkiezingen

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 22:12
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JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft verklaard na de volgende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. Hij geeft nu leiding aan de meest rechtse regering die Israël ooit gehad heeft, maar daar lijkt hij zich van te willen distantiëren.
"Ik ben van plan een brede nationale regering te vormen", zei Netanyahu in een toespraak op televisie. "Geen rechtse regering en geen linkse regering die afhankelijk is van Arabische partijen."
Netanyahu werkt nu samen met extreemrechtse partijen, maar dat levert hem geregeld problemen op. De extremistische ministers Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich spreken zich vaak uit tegen het regeringsbeleid als het hen niet ver genoeg gaat. Zij zijn bijvoorbeeld voorstanders van een volledige annexatie van de Westelijke Jordaanoever, die Israël sinds 1967 bezet.
De Israëlische verkiezingen moeten uiterlijk eind oktober plaatsvinden.
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