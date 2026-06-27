Red Bull-teambaas Mekies biedt Verstappen excuses aan na crash

SPIELBERG (ANP) - Teambaas Laurent Mekies van Red Bull heeft zijn excuses aangeboden aan Max Verstappen na de crash van de Nederlander tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen schoot eerder op zaterdag op de Red Bull Ring in Spielberg vlak voor het einde van de derde en laatste kwalificatiesessie van de baan.

Verstappen had voor zijn crash al een snelle tijd neergezet en start zondag als vijfde. "Het belangrijkste na deze hectische kwalificatiesessie is dat het goed gaat met Max", zei Mekies in een persbericht van Red Bull. "Hij reed een uitstekende eerste run in Q3 en zijn laatste run was zeer snel, totdat hij in bocht 9 de controle over de auto verloor."

"Het verloop van het incident was nogal ongebruikelijk; we verloren aerodynamische performance aan de achterzijde van de auto, waardoor Max geen kans meer had om de auto te houden. Als team nemen we hier de volledige verantwoordelijkheid voor en bieden we hem onze excuses aan."