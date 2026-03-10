ECONOMIE
Israël wil 'geen eindeloze oorlog' met Iran

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 10 maart 2026 om 17:06
bijgewerkt om dinsdag, 10 maart 2026 om 17:13
 Israël zit niet te wachten op "een eindeloze oorlog met Iran". Dat heeft minister Gideon Saar van Buitenlandse Zaken verklaard.
De Israëlische regering zal met het Witte Huis afstemmen wanneer de aanvallen kunnen stoppen, meldde de minister verder, schrijft Al Jazeera. "We zullen met onze Amerikaanse vrienden overleggen wanneer het juiste moment is om dat te doen", aldus Saar tegen journalisten in Jeruzalem. Hij wilde niet speculeren over wanneer zo'n moment zou kunnen komen.
Eerder dinsdag had VS-defensieminister Pete Hegseth aangekondigd dat dinsdag de meest intensieve aanvallen op Iran zouden worden uitgevoerd sinds Amerika en Israël hun bombardementen op het land op 28 februari zijn begonnen. "De meeste gevechtsvliegtuigen, de meeste bommenwerpers en de meeste aanvallen", somde Hegseth de Amerikaanse inzet op een persconferentie op.
