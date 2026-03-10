Israël wil 'geen eindeloze oorlog' met Iran

Israël zit niet te wachten op "een eindeloze oorlog met Iran". Dat heeft minister Gideon Saar van Buitenlandse Zaken verklaard.

De Israëlische regering zal met het Witte Huis afstemmen wanneer de aanvallen kunnen stoppen, meldde de minister verder, schrijft Al Jazeera. "We zullen met onze Amerikaanse vrienden overleggen wanneer het juiste moment is om dat te doen", aldus Saar tegen journalisten in Jeruzalem. Hij wilde niet speculeren over wanneer zo'n moment zou kunnen komen.

Eerder dinsdag had VS-defensieminister Pete Hegseth aangekondigd dat dinsdag de meest intensieve aanvallen op Iran zouden worden uitgevoerd sinds Amerika en Israël hun bombardementen op het land op 28 februari zijn begonnen. "De meeste gevechtsvliegtuigen, de meeste bommenwerpers en de meeste aanvallen", somde Hegseth de Amerikaanse inzet op een persconferentie op.