Geen vuurwerk in Gooi en Vechtstreek, Achterhoek, West-Friesland

DEN HAAG (ANP) - Inwoners van de Achterhoek in Gelderland en van de Gooi en Vechtstreek en West-Friesland in Noord-Holland mogen bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten in die regio's hebben samen besloten om geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken.

Consumentenvuurwerk is niet meer toegestaan. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, mag nog worden afgestoken. Onder bepaalde voorwaarden kunnen groepen wel toestemming krijgen om toch zelf vuurwerk af te steken. Ze mogen dan maximaal 200 kilo vuurwerk hebben en mogen niet onder invloed zijn. Daarnaast moeten ze een veiligheidsplan hebben plus twee getrainde supervisors en per vuurwerksoort moeten toeschouwers een andere afstand tot het vuurwerk bewaren.

Ongeveer 150 gemeenten hebben al aangekondigd dat ze geen ontheffingen willen verstrekken. Daaronder zijn Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Almere, Zwolle, Enschede, Zoetermeer, Maastricht en Delft. Ze vinden dat de regels nog niet duidelijk zijn en dat ze te weinig tijd hebben om de aanvragen goed te kunnen beoordelen. Daarnaast zeggen veel gemeenten dat ze niet genoeg capaciteit hebben om te controleren tijdens de jaarwisseling.