Chinese merken jagen Europese verkoop elektrische auto's omhoog

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe volledig elektrische auto's in de Europese Unie is in de eerste acht maanden van dit jaar met 45 procent omhooggeschoten. Vooral Chinese merken zoals BYD, Chery, Geely en Leapmotor stuwden de groei. Veel grote Europese automerken zoals Volkswagen, Peugeot en Renault zagen hun verkoop nauwelijks groeien of gingen zelfs achteruit. Dat blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie ACEA.

Sinds het begin van het jaar zijn in totaal meer dan 1,6 miljoen volledig elektrische auto's verkocht. Daarmee hebben deze auto's nu een marktaandeel van 21,7 procent. Een jaar eerder was dit 15,8 procent. Vooral in Frankrijk (plus 74 procent), Duitsland (plus 53 procent) en Denemarken (plus 41 procent) werden aanzienlijk meer auto's op batterijen verkocht. In Nederland bedroeg deze groei 10 procent. De sterke groeicijfers hangen samen met onder meer steunmaatregelen van overheden voor de verkoop van elektrische voertuigen en de torenhoge brandstofprijzen.

Hybrides, die een elektrische motor met een verbrandingsmotor combineren, werden in de eerste acht maanden van het jaar het meest verkocht, met in totaal bijna 2,8 miljoen stuks. Het aandeel van deze auto's bedraagt inmiddels 36,6 procent. Tegelijkertijd is het marktaandeel van benzine- en dieselauto's teruggelopen tot 29 procent, van 37,5 procent vorig jaar. Het aantal verkochte benzineauto's ligt hiermee iets lager dan het aantal elektrische auto's.

De totale verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie groeide in de periode januari tot en met augustus met 5,3 procent tot bijna 7,6 miljoen.