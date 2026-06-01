Geen winnaar na eerste ronde Colombiaanse presidentsverkiezingen

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 5:12
BOGOTÁ (ANP/AFP) - De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft zondag nog geen winnaar opgeleverd. De rechtse advocaat Abelardo de la Espriella kreeg vooralsnog de meeste stemmen en neemt het in de tweede ronde op 21 juni op tegen de linkse senator Iván Cepeda.
Met ruim 99 procent van de stemmen geteld, behaalde De la Espriella in de eerste ronde zo'n 44 procent van de stemmen. Cepeda kreeg 41 procent van de stemmen. De conservatieve senator Paloma Valencia behaalde minder dan 7 procent van de stemmen. Om in één ronde de presidentsverkiezingen te winnen, is meer dan 50 procent van de stemmen nodig.
De campagne om vertrekkende president Gustavo Petro op te volgen, gaat vooral over de aanpak van drugsgeweld in het land. De la Espriella zou graag, naar El Salvadoraans voorbeeld, massale gevangenissen bouwen en militair hard optreden in de strijd tegen gewapende groeperingen. Cepeda, zoon van een vermoorde communistische politicus, wil het beleid van Petro voortzetten en de dialoog voeren met gewapende groepen.
