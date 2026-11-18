DORDRECHT (ANP) - De gemeente Dordrecht heeft de persoonsgegevens van ruim duizend inwoners niet goed gedeeld, beschermd en bewaard. Om overlast aan te pakken werden gegevens van mensen die dit veroorzaakten door de gemeente tussen 2018 en 2025 gedeeld met partners. Uit onderzoek blijkt nu dat die gegevens niet zorgvuldig zijn verwerkt, meldt de Zuid-Hollandse gemeente in een persbericht.

De gemeente deelde jarenlang de gegevens van mensen die betrokken waren bij vechtpartijen of beginnend crimineel gedrag met meerdere maatschappelijke instellingen. De verwerking van die informatie voldeed op meerdere punten niet aan de wet, stelt een onafhankelijk onderzoeksbureau. Gegevens werden bijvoorbeeld langer bewaard en breder gebruikt dan nodig was.

Aanleiding voor het onderzoek was een klacht over het gebruik van persoonsgegevens binnen de gemeentelijke aanpak van overlast. De getroffen personen, betrokken partners en de Autoriteit Persoonsgegevens zijn over de situatie geïnformeerd, laat de gemeente weten.