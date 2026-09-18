Gehackt lab mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren

DEN HAAG (ANP) - Het laboratorium Clinical Diagnostics, waar vorig jaar bij een hack de medische data van bijna een half miljoen vrouwen werden buitgemaakt, mag weer bijdragen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het lab heeft zijn databeveiliging inmiddels goed genoeg op orde, schrijft minister Sophie Hermans (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

In juni meldde de VVD-minister nog aan de Kamer dat Clinical Diagnostics nog niet aan alle veiligheidseisen voldeed. Maar nu zijn de tekortkomingen opgelost, aldus Hermans. Daarom mag het laboratorium weer meewerken aan het bevolkingsonderzoek.

Doordat Clinical Diagnostics niet langer de onderzoeken mocht uitvoeren, liepen wachttijden voor vrouwen op. Zij worden nu weer sneller uitgenodigd, laat Bevolkingsonderzoek Nederland (BVO NL) weten.

"Vrouwen in Nederland op tijd én veilig een baarmoederhalskankeronderzoek aanbieden, dat is voor ons het allerbelangrijkste", aldus voorzitter van de Raad van Bestuur Elza den Hertog. "Ik ben blij dat we dit nu weer kunnen doen."